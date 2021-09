La periodista Magaly Medina dijo en su programa “Magaly TV La Firme” que luego de que ella tuviera la idea de ir a la selva para convencer a Pamela Gómez para que su hijo se haga la prueba de ADN a fin de que Dayanita supiera si era el padre, el programa de Andrea Llosa se robó la idea.

Magaly Medina recordó que ella fue de la idea de viajar hasta Pucallpa y hasta se propuso en acompañar a Dayanita.

“Nosotros acá en el set le convencimos que hay cosas por la que uno no debe tirar la toalla, que uno no puede vivir en la indefinición. Entonces nosotros hablamos con ella aquí y la convencimos y le dijimos que si yo tenía que ir hasta la selva, una región donde me quieren mucho, a convencer a la mamá del pequeño a que se haga la prueba de ADN, lo iba a hacer”.

Seguidamente, la “urraca” afiló su lengua contra Andrea Llosa y dijo que la competencia no solo se da entre canal y canal, sino entre los mismos programa de un mismo medio.

“Pero al día siguiente por cosas que no comentaremos, fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá. Así es la televisión. No siempre la competencia está afuera, a veces también está dentro de nuestra propia casa y se arrebata las cosas y se compite de esa manera. Es así”.

Magaly Medina no quiso dar mayores detalles, pero aseguró que no quiso hacer pleito, pues lo importante era que Dayanita sepa si era el papá de un niño de 10 años. “Acá nos hicimos a un lado porque no interesaba los pleito de programa a programa, acá interesaba que Dayanita supiera si tenía un hijo y que el niño a quien llamaba papá, sí era su papá”.

TE PUEDE INTERESAR