Luego de que Dayanita conociera los resultados de la prueba de ADN, los cuales arrojaron que no es el padre de un niño de 10 años, le pidió disculpas a Pamela Gómez, madre del menor por la insistencia.

En el programa “Andrea”, Dayanita dijo que lo único que quería era saber si tenía un hijo y pese a que los resultados no arrojaron lo que ella esperaba, siempre querrá al menor.

“Discúlpame por tanta insistencia, no creas que me quitan un peso de encima por decirme que no es mi hijo. Gracias por permitirme aclarar todo esto, siempre lo voy a tener en mi corazón, siempre lo voy a llevar presente a donde vaya porque para mí ha sido mi hijo”, dijo Dayanita.

Pamela Gómez, la madre del niño, le aseguró que no lo alejará de su hijo y le agradeció por el amor que le tiene. “El cariño que tiene por mi bebé, no te voy a alejar. Estoy tranquila por mi hijito”. Luego se abrazaron.

Fue en el programa “Andrea” donde Dayanita conoció los resultados de la prueba de ADN a la que se sometieron luego de 10 años.

TE PUEDE INTERESAR