Dayanita recordó los momentos que vivió al reencontrarse con el niño de 10 años, quien sería su hijo. Esto ocurrió en una de las comunidades en Pucallpa, lugar donde vive el pequeño con su madre Pamela Gómez.

En las imágenes se puede ver a Dayanita compartiendo junto al menor y en el set de “Andrea” reveló lo que le dijo el menor al momento de encontrarse cara a cara.

“Desde que nos encontramos, me dijo papá. Sentí felicidad, porque no lo escuché desde ahora. Lo escuché desde que él tenía cuatro añitos. Ahora me entra una nostalgia”, dijo Dayanita llorando.

“Yo siento que pare mi es mi hijo, quiero que cuente con mi apoyo siempre”, agregó al actriz cómica, quien forma parte del elenco de “JB en ATV”.

Para conocer si es realmente su padre, Dayanita y el menor se sometieron a una prueba de paternidad.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín se regala ‘carrazo’ por su cumpleaños: “Ni Sebastián sabe”

TE PUEDE INTERESAR