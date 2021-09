La actriz cómica Dayanita viajó hasta la comunidad donde vive Pamela Gómez en Pucallpa, la única mujer con quien se acostó, para solicitarle que su hijo se haga la prueba de ADN y así corroborar si es su hijo.

Dayanita viajó varias horas y estando frente a frente con la mujer se pusieron a hablar. Durante la conversación, la actriz de “JB en ATV” le pidió que le quita la duda de encima, aprobando la prueba de ADN.

“No te puedo obligar a algo, pero tú siempre decías que es mi hijo. Quizás piensas que quiero quitártelo, yo no quiero quitártelo, siempre he querido estar con él, jugar con él desde pequeño”, le dijo Dayanita.

Sin embargo, Pamela Gómez volvió a asegurarle que no es su hijo pues con él estuvo a los 13 años, pero ella salió embarazada a los 14 años.

“La mujer sabe de quién es. Yo me vengo a embarazar a los 14 años. Yo te he conocido a los 13 años, y solo hemos tenido intimidad una sola vez. Yo me vengo a embarazar cuando me he reunido con Lorenzo. La gente hablaba que es tu hijo, no yo”.

Durante la conversación, Dayanita le aseguró que su intención no es quitárselo, sino hacerse cargo de él. “Si tú dices que no es mi hijo, normal. Pero por qué ibas a mi casa y le decías que era mi hijo. Por qué no me sacas de dudas. Mi afán no es quitártelo”.

