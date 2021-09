El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió sobre la situación de Dayanita, quien no pudo confirmar si tiene un hijo de diez años, el mismo que vive en Pucallpa.

Al respecto, Rodrigo González lamentó que Dayanita tenga una vida muy dura y que los actos que cometió en la adolescencia, hoy tenga consecuencias.

“Qué dura vida ha tenido Dayanita. A veces vemos un personaje pero no sabemos todo lo que ha tenido que pasar para estar donde debe estar. Para ella debe ser bastante estar parada, entreteniendo, pero ha tenido momentos en la vida de confusión, de momentos en que no se imaginó las consecuencias que puede traer”, dijo Rodrigo González en “Amor y Fuego”.

Seguidamente acotó: “Para nadie es fácil, para ninguno de los involucrados, sobrellevar estar situación no es fácil, es atípica. Los profesionales deben encargarse”.

Por su parte, Gigi Mitre dijo entender a Dayanita, pero también a la madre de su hijo. “Por una lado entiendo las ganas de Dayanita de saber si es su hijo, si es padre, pero por otro lado me pongo en el lugar de la mamá del niño por proteger a su hijo, pues no es fácil enterarte por tele que tu papá no lo es y puede ser Dayanita”.

