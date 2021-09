La periodista Lourdes Sacín salió en defensa de la expareja del salsero, Josimar, María Fe Saldaña, ahora que está embarazada. Por ello, pidió que tengan solidaridad con ella, pues necesita de personas que le permitan salir adelante.

“Déjenla en paz que ya es suficientemente tener que ver al padre de sus hijos siempre en ampays. Ella necesita estar tranquila. Mi solidaridad completa con Maria Fé que trate de llevar su embarazo de la mejor manera”, escribió Lourdes Sacín.

En ese sentido, la periodista arremetió contra la psicóloga de “América Hoy”. “Muy psicológa será, pero que falta de tino. Maria Fé ya está embarazada, no hay marcha atrás y sólo queda apoyarla dándole aliento, no recibiendo mensajes negativos. Está embarazada y lo que tiene que hacer es asumir su gestación de la mejor manera. Comentarios como el de está psicóloga en estos momentos no le suman”.

Finalmente agregó: “Los psicólogos que hablan así en televisión nacional dan pena, porque no saben el daño que hacen a la persona de la que hablan. Así no demuestran respeto ni ética a su profesión”.

