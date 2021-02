¡PAREN LAS ALARMAS! Paula Manzanal estuvo conectada via Zoom con el programa ‘Amor y Fuego’, en donde reveló más detalles de lo que habrían sido los coqueteos entre Sheyla Rojas y su expareja Vladimir De Guest.

Manzanal aseguro que el francés le negó cualquier acercamiento con la popular “Shey, Shey”. “Él a mí me lo negó, yo le pregunté y me dijo: ‘cómo crees que me voy a meter con Sheyla. Yo jamás me metería con una persona tan plástica’. Así me dijo y después salen los videos”, sostuvo la influencer.

“Le pregunté en todo momento, desde el comienzo, porque yo sabía que ellos se comunicaban”, agregó

Ante esta revelación, Gigi Mitre se mostró sumamente sorprendida por la cantidad de tiempo que permaneció engañada por su amiga Sheyla Rojas y el francés.

“Asu madre, o sea, has hecho el papel de tonta todo este tiempo”, dijo la compañera de Peluchín.

