Paula Manzanal confirmó que terminó su amistad con Sheyla Rojas porque tuvo videollamadas y conversaciones subidas de tono con su exnovio, el francés Vladimir de Guest. Poco después, la modelo también confirmó que sabía que la rubia tenía un romance con el empresario trujillano Simón Sánchez Alayo.

En diálogo con el programa “Magaly TV La firme”, Paula Manzanal admitió que sabía que Sheyla Rojas estaba saliendo con el empresario, aunque la exconductora ha negado a Sánchez Alayo.

“Sí, sí sabía que estaba con él (...) Sé que coincidían en varios lugares, iban a almorzar, cenar, cosas así”, explicó Paula Manzanal.

Asimismo, Paula Manzanal reveló que Sheyla Rojas le propuso llevar a su hijo Valentino a la casa de Simón Sánchez Alayo, ya que ella también llevaría a su hijo; sin embargo, Paula se negó.

“También lo de su casa ¿no? Una vez sí me dijo para llevar a los niños a la piscina pero yo preferí abstenerme porque obviamente no voy a meter a mi hijo en una casa de una persona que no conozco”, explicó la modelo.

Recordemos que Sheyla Rojas aseguró estar soltera pese a que existían los rumores de que tenía una relación con Simón Sánchez Alayo, quien habría quedado sorprendido al ver las imágenes de ‘Shey’ con el futbolista Anderson Santamaría.

Melissa Klug descarta reconciliación con Jefferson Farfán pero desea que sea feliz

