La modelo Paula Manzanal dijo estar muy sorprendida de los videos y conversaciones que Sheyla Rojas habría tenido con su exnovio pese a que la rubia le negó insistentemente haberla traicionado.

“Ahora veo esto y no me lo puedo creer, te juro que estoy en shock”, dijo Paula Manzanal en “Magaly TV La firme”.

La modelo contó que se había alejado un poco de Sheyla Rojas por su amistad con Aneth Acosta, pero que seguían siendo amigas: “No (habíamos) peleado, pero sí nos hemos alejado un poco a raíz que regresó esta chica, la Candy blogger”.

“Yo creo que ella (Aneth) es muy mala influencia para ella (Sheyla)”, agregó.

En ese sentido, Paula Manzanal recordó que durante el escándalo de Luis Advíncula, ella fue la única en apoyar públicamente a Sheyla Rojas, ya que sus amigos y familia le habrían dado la espalda.

“Si (Jamila Dahabreh) se hubiese agarrado a mi novio, no es mi amiga. Sheyla tampoco era mi amiga, ya me di cuenta. Magaly, cuando todo el mundo le dio la espalda, salió lo de Advíncula, la única que (estaba era yo) ¿Dónde estaba Aneth? ¿Dónde estaban todas sus amigas? ¿Dónde estaba su familia? Solo yo la apoyé, solo yo saqué la cara por ella, la única”.

Es así que la modelo aseguró que fue Sheyla Rojas quien perdió su amistad: “La acompañé en su casa todo el día, he estado todo el día con ella. Es que en verdad no me lo puedo creer, Magaly, estoy en shock. Pero al final la que pierde es ella, yo abrí los ojos, obviamente no es mi amiga, yo no perdí nada”.

