La modelo Paula Manzanal sorprendió a propios y extraños al revelar que Sheyla Rojas habría tenido más que una amistad con Vladimir de Guest, su exnovio y con quien se reencontró en enero del 2021 en Tulum, México.

En diálogo con “Amor y fuego”, Paula Manzanal reveló que este hombre la habría maltratado, por lo que decidió alejarse de él; sin embargo, cuando todavía estaban juntos en Tulum, Vladimir habría estado con Sheyla Rojas.

“Y como si esto fuese poco (que su exnovio estaría saliendo con Jamila Dahabreh), cuando supuestamente él estaba conmigo, que había llegado el 23 (de enero), pregúntale dónde estaba dos días antes”, dijo Paula Manzanal.

Según Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Sheyla Rojas conocieron a Vladimir porque ella se los presentó como su novio: “Yo les presenté a Jamila y a Sheyla a mi expareja cuando (todavía) era mi pareja”.

Por su parte, en una conversación privada con Sheyla Rojas, la exconductora aseguró a su amiga que Vladimir se quedó a dormir en su departamento porque no tenía dónde quedarse.

Así encaró Paula a Sheyla

Paula Manzanal: Amiga.

Sheyla Rojas: Hey, nena.

Paula Manzanal: Yo nunca me ‘comería’ a tu ex.

Sheyla Rojas: ???

Paula Manzanal: Ya me enteré que estuviste con el loco, pero fresh porque él no me importa, pero como amiga me parece malazo.

Sheyla Rojas: Qué hablas, no hay forma, no lo vi. Fue a mi depa porque no tenía dónde quedarse, pero alucina que se la quiso hacer a Ange (Ángela Curich).

