¡Se encienden las alarmas! Sheyla Rojas decidió romper su silencio y se pronunció mediante sus redes sociales tras el tan polémico ampay junto al futbolista Anderson Santa María en México.

Y es que la exconductora de “Estás en todas” utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar un en vivo y aclarar con sus seguidores todo tipo de rumor sobre su vida sentimental.

“Han intentado relacionarme con perro, pericote y gato y jamás, nunca. Por más que me hayan querido relacionar con todo tipo de persona yo no he tenido en todo este tiempo ninguna relación con nadie. Pretendientes sí, por su puesto que he tenido bastantes, pero eso no significa que eso sea una relación con alguien”, comenzó diciendo la rubia.

“Cuando yo te legalice y quiera estar contigo, pues lo haré, mientras tanto, sigue intentando, sigan intentando. Les duela o no les duela, yo puedo tener la decisión de tener una relación con alguien. Hoy por hoy estoy feliz, y el día que yo me muestre con alguien, va a ser con una persona que realmente valga la pena”, agregó.

Recordemos que Sheyla Rojas viene estando en el ojo de la tormenta pública al ser vinculada Simón Sánchez Alayo, un empresario trujillano, y con el seleccionado nacional, Anderson Santa María.

Sheyla Rojas se defiende en vivo - Ojo

