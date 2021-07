¡Rompió su silencio! Paula Manzanal no se quedó callada y se pronunció sobre la presunta ‘encerrona’ que habría tenido con André Carrillo, Jefferson Farfán, y sus amigas, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo. Y es que según el programa “Amor y Fuego”, esta reunión se habría dado el último fin de semana.

“Me he quedado asombrada con la facilidad que tiene la prensa de poner titulares para engañar a la gente, no lo puedo creer. Quiero dejar tres cosas bien claras para que la gente no esté comentando cosas que no son”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo se defendió y aseguró que nunca participó de ninguna reunión con los seleccionados, por ende, tampoco traicionó a su pareja, Fabio Agostini.

“Primero, yo no he participado en ninguna encerrona. Segundo, no le he sido infiel a Fabio. Tercero, antes de comentar sobre un ampay, mírenlo primero para que se den cuenta de lo que realmente ha pasado”, expresó bastante indignada.

Recordemos que el programa “Amor y Fuego” encendió todas las alarmas al publicar un video promocional de lo que presuntamente habría sido un encuentro entre los seleccionados André Carrillo, Jefferson Farfán, y las conocidas como ‘Chicas Tulum’.

