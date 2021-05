La modelo Paula Manzanal dio sus últimas declaraciones antes de dejar el país para regresar a España, país en el cual vivía antes de la pandemia.

Desde el aeropuerto Jorge Chávez, la influencer realizó una transmisión con el programa América Hoy, donde indicó que se sentía triste por irse, pero aseguró que pronto volverá.

“Estoy un poco nerviosa porque voy a viajar sola con mi hijito, por otro lado me da un poco de pena dejar Perú por mi familia, mis amigos, gente que he conocido también, pero ya me toca. Pronto sé que volveré”, dijo Paula Manzanal.

La modelo también dio temer porque esta vez viajará sola con Valentino, su hijo: “Viajar sola es una responsabilidad máxima”, indicó.

De otro lado, Paula Manzanal confirmó que se encontrará con Fabio Agostini cuando él regrese a su patria en el mes de junio.

