La modelo Paula Manzanal vuelve a realizar un divertido Tik Tok. Esta vez compartió su supuesto “rezo” a Dios para que su próximo galán tenga dinero y mejor si es millonario.

Durante su jocoso rezo, Paula Manzanal dice: “Si no tiene plata, que no me hable; si anda a pata, que no me alcance; no permitas que esos hombre me caigan, no permitas que me venga sin camioneta”.

Si ya esto te parece divertido, Paula Manzanal añade: “No permitas que me venga con pocos ceros en la cuenta. Tú que sabes de mis antojos y lujos, no me desampares, Amén”.

Rodrigo González “Peluchín” compartió el tik tok realizado por Paula Manzanal. “La Manzanal rezándole al santo de todas las Cheylas”, escribió el exconductor de espectáculos.

Pero no es el primer Tik Tok gracioso que ha realizado Paula Manzanal. Hace poco hizo otro con Sheyla Rojas, donde esta última le aconseja elegir un esposo millonario, antes que un amor sincero.

Paula Manzanal "reza" para que su próximo galán sea millonario -OJO

Divertido video de Sheyla Rojas y Paula Manzanal. (TikTok Paula Manzanal)

VIDEOS RECOMENDADOS

Hugo García y Mafer Neyra se lucen juntos y acaban con rumores de separación

Hugo García y Mafer Neyra se lucen juntos y acaban con rumores de separación

TE PUEDE INTERESAR