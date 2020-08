Como si se tratara de una telenovela, una mujer interrumpió la boda de un hombre que con su futura esposa. Se trataba de la otra mujer y que además estaba embarazada.

La mujer no solo sorprendió a los novios que estaban en el altar, sino a los propios invitados cuando empezó a decir: “¡Anthony! Estás actuando como si no me conocieras … ¡Tengo a tu bebé aquí!”.

Pero el novio ni se inmutó y ni siquiera volteó cuando la mujer estaba gritando. Tampoco lo hizo quien oficializaba la ceremonia. Sin embargo, la mujer seguía gritando: “¡Anthony, sé que me escuchas!”.

Ante esta situación, una de las damas de honor reaccionó. Se trataba de la hija de la novia, quien salió en su defensa y le lanzó a la otra mujer su ramo de rosas.

El video fue grabado por uno de los invitados y se ha viralizado al ser publicado en las redes.

