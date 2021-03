La modelo argentina Macarena Gastaldo se enlazó con “Amor y Fuego” y Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron si Paula Manzanal ya tiene una relación formal con Ignacio Baladán.

La argentina hizo como si no podía responder, pero terminó diciendo que Paula Manzanal e Ignacio Baladán “están bien”.

“Están bien. No, no. Están bien y punto. No puedo hablar más nada”, respondió la argentina quien no quiso dar más al respecto.

Además, Macarena Gastaldo indicó que Paula Manzanal está bien y si eso es así, todas sus amigas también lo están.

“Están bien. Si una está bien, todas están bien”, agregó en el enlace que tuvo con “Amor y Fuego”.

