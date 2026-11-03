La jornada contó con la presencia de Befocus Music y su CEO, Raynier González, quienes acompañaron al artista en un momento significativo de su carrera. Esta participación forma parte del trabajo de desarrollo y posicionamiento internacional que la compañía impulsa junto a Payaso X Ley para acercar su música a nuevas audiencias.

El festival anunció una programación con figuras como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell y Randy, Lunay y J Álvarez, entre otros exponentes de la música latina. Dentro de este encuentro, Payaso X Ley aportó su identidad artística y el sonido del reparto cubano.

Para Befocus Music, bajo la dirección de Raynier González, esta presentación representa un avance en su apuesta por el talento cubano y por la construcción de oportunidades en escenarios internacionales. El acompañamiento al artista refleja una visión que combina el desarrollo musical, la estrategia de promoción y la expansión hacia nuevos mercados.

Desde El Cerro, su barrio de origen en La Habana, hasta el Estadio Nacional de Lima, el recorrido de Payaso X Ley conecta sus raíces con una nueva etapa profesional. Su participación constituye un logro compartido con su equipo y con el público que ha acompañado su crecimiento.

Con este paso, Payaso X Ley y Befocus Music continúan trabajando para ampliar la presencia del reparto cubano en la escena musical internacional.