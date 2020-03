Pedro Gallese estuvo en el ojo de la tormenta luego de ser captado al lado de Lucero Jara saliendo de un hotel en San Miguel. La joven no quiso hablar del tema hasta el último viernes, donde brindó algunas declaraciones a “Magaly TV: la firme” mediante enlace telefónico.

La joven no quiso hablar sobre el ‘ampay’ y solo buscó defender a su familia de los ataques. “No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema, ni ahora, ni más adelante, ni nada. Este tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar de ese tema”, aseguró.

Jara se culpó por todo el escándalo que provocó dicho encuentro con el seleccionado, por lo que pide que dejen de tomar el nombre de su padre, quien es alcalde de La Perla.

“No vuelvan a mencionar a mi papá, porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fui la que salió y mi papá no tiene nada que ver. No sé por qué lo tuvieron que mencionar o mencionar su trabajo o perjudicarlo en ese tema”, agregó.

Como se recuerda, Pedro Gallese fue captado junto a Lucero Jara saliendo de un hotel a finales de noviembre del 2019, hecho que provocó la separación del futbolista con su esposa Claudia Díaz.

En varias oportunidades que pudo hablar, Gallese pidió disculpas en la televisión y a fines de diciembre la pareja retomó su relación.

