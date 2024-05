Mediante redes sociales, el Grupo 5 envió sus condolencias por la muerte del padre de Pedro Loli, uno de sus integrantes de la agrupación.

Este jueves 16 de mayo, se dio a conocer a través del Instagram de la querida agrupación, que el intérprete sufrió la irreparable pérdida de su progenitor.

Aunque Loli no se ha pronunciado, se entiende el complicado duelo que está viviendo. En más de una oportunidad, el artista contó que su padre lo apoyó en su carrera musical.

“ Hacemos llegar nuestras condolencias a nuestro querido Pedro Loli y a toda su familia por la irreparable pérdida de su señor padre. Dios les dé la fortaleza que necesitan en estos momentos tan difíciles. ¡Fuerza hermano, estamos contigo! Tu familia de Grupo 5 ″, fue el mensaje de la agrupación.

Ethel Pozo denuncia agresión verbal de Pedro Loli: “De caballero no tiene nada”

Natalie Sánchez, expareja de Pedro Loli confirmó la ruptura de su relación con el cantante por una infidelidad. Por ello, Ethel Pozo y Janet Barboza lo criticaron en ‘América Hoy’, sin embargo, el artista no tuvo una buena reacción.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que el cumbiambero tuvo expresiones violentas contra Janet Barboza y ella, porque ambas criticaron su nueva infidelidad.

“En su momento se dijo la grandiosa voz que tiene, pero ayer nos ha mandado un mensaje a Janet y a mi. Es irrepetible lo que nos dijo a Janet y a mi, no se puede repetir. Lo que habla de él, de caballero no tiene nada, pero como cantante es muy bueno, pero es maleducado”, expresó Ethel indignada.

“Es un mensaje grosero, malcriado”, añadió Janet Barboza. “Horrible, malcriado”, agregó Dorita Orbegoso después de que Giselo le contara lo que Loli dijo. Luego, Ethel Pozo mencionó: “Es terrible, a mí esas cosas no me parecen porque en su momento ha participado en un reality, no me lo dijo. Todas las cosas que dije, que era un buen cantante, ya no”.

