Otra vez Pedro. No ha pasado ni medio año desde que Pedro Loli le prometió amor puro y sincero a su actual pareja y ya sale una joven a echarlo a él y sus intentos de ser infiel.

Él presentó flamante a su nueva pareja llamada Natalia, pero, por otro lado, estuvo coqueteando con una Arequipeña de nombre María Fernanda Rodríguez, quien confesó haberlo conocido en ‘Tinder’ una reconocida app para encontrar parejas.

“La última vez me invitó de nuevo a Tacna por ahí estaba, me dijo que me quedaría en su hotel, porque se supone que yo saldría de aquí de Arequipa de noche y llegaría de madrugada”, fue así como la joven relató las intenciones del cantante quien además le depositó 60 soles para su pasaje que según él, fue una broma.

