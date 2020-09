¿Borra casete? Pedro Loli fue entrevistado por el programa ‘En Exclusiva’ y dio su opinión sobre lo que significa el matrimonio y la infidelidad. “Sin la familia uno no puede ser feliz, quiero tratar de mantener a mi familia junta siempre”, comenzó diciendo el cantante, quien estuvo en medio del escándalo en noviembre de 2019.

Como se recuerda, el año pasado tres jóvenes confesaron al programa de “Magaly Tv La Firme” haber tenido encuentros íntimos con el ganador de ‘El artista del año’, cuando él estaba con Fiorella Méndez.

Ahora, Pedro Loli parece haber olvidado el escándalo. Cuando le preguntaron sobre qué opina de la infidelidad, respondió: “Se ha dicho (que he estado involucrado en una infidelidad), pero la gente no vive conmigo para saber qué hay de cierto en todo. La infidelidad sucede porque en algún momento ya no estás feliz con tu pareja, ya no estás conforme con la persona que te acompaña. Si es así, mejor separarse, y si no tienes hijos de por medio,mejor”.

¿Qué pensará Fiorella Mendez sobre esta respuesta?

PEDRO LOLI habla sobre el matrimonio - OJO

TE PUEDE INTERESAR