La esposa de Pedro Loli, Fiorella Méndez, reveló que se sometió a una intervención quirúrgica. A través de Instagram, la productora aseguró que la cirugía salió bien.

“La operación salió un éxito, mírenme, estoy bien (...) Para las que me preguntan si me dolió, la verdad es que no, estoy bien, no me duele. Ayer en la noche me operaron y hoy todo súper bien”, contó Fiorella Méndez.

La esposa de Pedro Loli explicó que le retiraron grasa de la zona de las axilas y también le realizó un retoque en los senos.

“Lo que me han quitado es la grasita, el rollito, todo ese terrible rollito que está en la axila y un poco de exceso de glándulas mamarias (...) Por dar de lactar, los senos no se cayeron sino se me fueron a los costados y bueno, él retiró el exceso”.

Fiorella Méndez se mostró contenta con los resultados de la cirugía: “Estoy feliz, hoy me quitó un ratito las vendas para ver y yo pensé que los resultados los iba a ver al mes, a los dos meses pero no, los vi al instante. Igual estoy un poco hinchada, el jueves me tocan mis masajes”.

Asimismo, Fiorella Méndez reveló que no se hizo la liposucción porque quiere tener otro hijo. “Yo decidí no hacerme una liposucción total porque yo quiero ser mamá, pero el doctor me dijo que lo único que no se me iba a quitar con ejercicios ni con dietas -porque yo ya lo estaba haciendo- eran los rollitos de las axilas”, explicó.

Fuente: Instagram Fiorella Méndez | Pedro Loli

TE PUEDE INTERESAR