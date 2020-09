La expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral, fue consultado por el programa “Amor y Fuego” sobre las últimas conversaciones de la conductora de televisión referente al futbolista Luis Advíncula.

Pedro Moral sorprendió al decir: “A mí me dijeron que era poco hombre, que cómo hablaba de una mujer, pero yo nunca hable cosas que yo de repente puedo saber y que sí hubiera hecho daño”.

El empresario asegura que él siempre calló cosas que sabe y hasta aseguró que por culpa de esa relación sentimental tuvo que empezar una nueva vida.

“Yo callé, yo aguante, yo tuve que empezar de cero una vida por culpa de esa relación y decidí callar y a mí me dijeron un montón de cosas y al final Dios es el que hace las cosas y él tiene sus tiempos, cada uno decide la vida que quiere tener. Yo por mi parte decido ser feliz y estoy en la mejor etapa de mi vida junto a la mujer que amo y valoro”.

Pedro Moral también lamentó por la familia de Sheyla Rojas y finalizó la entrevista con tremendo misil. “Pobrecita la familia, que pena, pero cada uno hace con su vida lo que quiere. De repente le parece bien y está bien, yo tengo otro concepto de vida, creo que otros valores me he criado de otra manera, para mí no estaría bien”.

“En mi chip ya no está registrado ni siquiera su nombre, con decirte que en mi casa no se ve ese canal donde sale ella, con eso te digo todo”, finalizó.

Pedro Moral lanza fuerte comentario sobre Sheyla Rojas-OJO

