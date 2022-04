Pedro Moral, el exprometido de Sheyla Rojas, se casó con Fabiola Garavito en una boda celebrada el último sábado 8 de enero de 2022. Ellos tuvieron una hermosa ceremonia, donde no escatimaron en gastos e incluso tuvieron a la orquesta “Combinación de La Habana” para que amenicen la fiesta.

Sin embargo, no se ha sabido nada de los esposos desde que contrajeron nupcias. Tanto Moral como Garabito compartieron hasta marzo y febrero - respectivamente - fotografías de la boda, pero no han publicado imágenes o videos de cómo sobrellevan la vida de casados.

Ante la ausencia de la pareja en redes, Pedro Moral ha compartido una serie de misteriosos mensajes en su historia de Instagram este 7 de abril, los cuales dejan entrever que lo está pasando muy mal.

“Cuando vayas a fallarme procura no necesitarme nunca más”, fue uno de los mensaje que compartió el ex de Sheyla Rojas. Además agregó el emoji de un puño en su publicación. ¿Tendrá que ver con su esposa? ¿Se habrán separado?

“Me hice adicto a no contarle nada a nadie; y disfrutarlo o sufrirlo yo solo”; se lee en otra historia de Instagram.

“Cuando ya has tenido lujos, el dinero no te impresiona. Cuando ya has andado por las calles, las cosas que pasan ya no te impresionan. Cuando has estado de fiesta en fiesta, eso ya te aburre. La única cosa que me puede impresionar hoy de una persona es su LEALTAD”, fue otro mensaje que compartió, donde subrayó la palabra LEALTAD.

Instagram @pedromartinmoral

Instagram @pedromartinmoral

Instagram @pedromartinmoral

TE PUEDES INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tula y Maju sorprendidas por destrozos