La expareja de la exconductora de televisión, Sheyla Rojas, Pedro Moral, estaría viviendo el mejor momento de su vida luego de que su pedida de matrimonio quedara en eso y no se realizara.

Ahora, Pedro Moral, está nuevamente enamorado y emprendiendo su nuevo negocio de mascarillas personalizadas junto a su actual pareja, por eso, se encuentra motivado.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario Pedro Moral compartió un motivador mensaje que reflejaría lo que hoy vive.

“Yo sí que no solo me pasa a mí, nos pasa a todos nos quieren decir cómo vivir, nos dicen cómo debemos vernos que si estamos muy flacos o estamos muy gordos y creen que saben lo que nos hace bien!! Me hace bien lo que me gusta !!! Que si lograste esto o no tienes el otro jajaja solo importa que te importe a ti , nos quieren decir que hacer con nuestra vida, haz esto o haz el otro jajaja”, escribió en una publicación junto a una foto con su actual pareja.

Seguidamente escribió: “Hay gente que me dice tuviste tu oportunidad cómo volverás a tener lo que tuviste jajajaja mírame y verás .... solo hay una vida , QUIÉRETE MUCHO, QUIÉRETE TODOS LOS DÍAS, ABRAZA A LOS QUE MÁS AMAS, VUELVE A SER NIŃO, COME LO QUE SE TE DE LA GANA, DESAFÍA LAS REGLAS, HAZ LO QUE TÚ QUIERAS ...”.

Mientras Pedro Moral escribe esto, Sheyla Rojas viene demandando a Magaly Medina por un millón de dólares por denigrar su imagen al mostrar chats donde se lee su interés por el futbolista Luis Advíncula.





