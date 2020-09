Las recientes imágenes de unas conversaciones entre Sheyla Rojas y su exrelacionista público, Irvin Vera, donde se refieren a un posible romance ocurrido el año pasado entre la modelo y el futbolista Luis Advíncula, ha desatado una gran polémica.

Varios personajes de la farándula limeña se han pronunciado al respecto. Uno de ellos fue Pedro Moral, la expareja de la conductora de “Estás en todas”, quien en conversaciones con el programa “En Exclusiva” cuestionó las palabras dicha por la exchica reality al mencionar que tenía que “sangrar” al jugador.

“Cada uno siembra lo que cosecha, tiene lo que merece. Yo salí en su momento y dije mi verdad, de lo que yo viví en esa relación que tuve con esta chica, mas no dije un montón de cosas que yo sé, porque si hubiera abierto la boca, esto que ha dicho este chico es un chancay de a 20 al costado de lo que yo sé”, comenzó diciendo.

Asimismo, el exprometido de la popular ’Shey Shey’ asegura que lo pasó muy mal cuando rompió con la modelo. “Yo me quedé callado, me dijeron de todo, poco hombre, me aguanté todo, pero al final mira cómo es Dios. Al final pasó lo que tenía que pasar. La verdad se puede ocultar un tiempo, pero no es eterno. Por culpa de esa relación tuve que empezar de cero, perdí mis cosas, ha sido horrible”, agregó.

“Ha sido una lección de vida. Que pena que hayan estos temas cuando hay cosas más importantes, gente contagiada, muriendo todos los días, y con estos temas irrelevantes. Cada quien hace lo que quiere, la verdad que fue un karma en mi vida esa chica”, finalizó.

