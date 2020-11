Pedro Moral sorprendió a sus seguidores al revelar que le pidió la mano a su novia, Fabiola Garavito, el mismo día de su cumpleaños.

En su cuenta de Instagram, Pedro Moral reveló que sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio: “Hoy fue el cumpleaños más importante de mi vida porque sorprendí a la mujer que amo con todo mi ser”.

“Dicen que ese tipo de amores solo se ven en las películas y comprobé que eso es mentira porque yo lo vivo con ella día a día , le pedí que se case conmigo y dijo que SI!!!”.

En su mensaje, Pedro Moral reveló que se dio el “lujo” de perder a Fabiola en el pasado, pero la vida los volvió a juntar para estar juntos para siempre.

“Este amor es de película porque me di el lujo de perderla una vez y cuando la vida me dejó volverla a ver y me permitió ser su amigo nuevamente , yo me propuse una meta y era volverla a enamorar y lo logré !!!! Soy el hombre más feliz del mundo !!! Hasta viejitos mi amor hermoso !!!! @fabagaravito TE AMOOOOO”, escribió Pedro Moral.

El ex de Sheyla Rojas también publicó una foto de la romántica pedida de mano, donde se puede ver que Fabiola se emocionó hasta las lágrimas.

Foto: Instagram Pedro Moral

VIDEOS RECOMENDADOS

Mario Hart arremete contra Manuel Merino y contra Martín Vizcarra

Mario Hart en contra de Merino y Vizcarra - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR