Pedro Suarez Vértiz, quien nos tiene acostumbrados a opinar sobre hechos resaltantes de la coyunta nacional, reveló que el joven que discriminó a policías y serenos de Miraflores y efectivos de la Policía Nacional (PNP) es su sobrino Estefano.

“Te voy a dejar en la calle, ¿tú crees que eres lo mismo que yo?”, “no tienes idea de quién es mi familia”, “dame tu placa”, fueron algunas de las frases de índole clasista que lanzó el joven.

Al respecto, el artista nacional felicitó al padre de su sobrino por ‘cuadrar’ al joven frente a todos. Sin embargo, mencionó que los serenos también agredieron al joven, pateándole en la rodilla.

“No tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti (...) por tu excelente papel de padre con mi sobrino Stefano. Aunque no lo vea desde que nació. No sabes los años que te has ahorrado en educación, y lo que ha ganado Stefano en madurez, con la viralización de los hechos. Te felicito también por no denunciar públicamente la lesión de clínica en la rodilla de tu hijo, producto de la pateadura que le propinaron y que extrañamente, la grabación de la misma, no fue entregada por Serenazgo a los medios de comunicación, ni subida a redes sociales. Hubo una infame agresión verbal contra Serenazgo, sí, pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo”, comentó en sus redes sociales.

Miraflores: joven agredió a serenos y luego su padre lo ‘cuadró’ frente a todos

Según informó ‘24 horas’, todo se originó por una llamada de los vecinos de la cuadra 3 de la calle Lord Cochrane, quienes señalaron que el agresor realizaba una reunión social en pleno estado de emergencia.

En el lugar también se registró un enfrentamiento físico, pues el sereno que recibió los insultos pateó la bebida del denunciado. Así, se procedió a llamar a la Policía para proceder con su detención.

Cuando iba a ser enmarrocado, el agresor llamó a su padre para que lo defendiera, pero el hombre no apañó la actitud de su hijo, quien seguía faltándole el respeto a los serenos y policías.

“Tú no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo”, le dijo. Como el joven seguía hablando, perdió la calma: “¿Quieres que te reviente a patadas delante de todo el mundo? Hay momentos donde uno tiene que callarse la boca”.

Miraflores: reprende a hijo por desacatar toque de queda

