Pedro Suárez Vértiz lamentó la muerte del empresario de San Juan de Miraflores, Mario Romero, en un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. El compositor reflexionó sobre la vida, Dios y la bondadosa acción de Romero, quien vendió el tan preciado oxigeno medicinal a precio justo.

“Ayer falleció el ‘ángel del oxígeno’ y aunque estoy muy triste, no me sorprende. No hay nada más cruel que la madre naturaleza. Ya no puedo ver documentales del mundo animal. Se devoran entre todos y con suerte un venado, foca o cachorro de león, llega a ser adulto. Igual con los terremotos, enfermedades y las guerras”, escribió Suárez Vértiz.

El cantante confesó que ama a Dios, pese a la enfermedad que padece, porque sabe que es espíritu y energía creadora que no interviene en el libre albedrío del mundo material.

“Mario Romero Pérez mantenía el precio del oxígeno a S/ 15. El hombre de 62 años, el 2 de julio, ingresó a la emergencia del hospital Guillermo Kaelin luego de dar positivo al COVID-19. No evolucionó favorablemente, y fue trasladado a UCI el 9 de julio. Ayer partió al cielo, no sin antes salvar muchísimas vidas. Fue el primero en ofertar el oxígeno a bajo precio pese a la alta demanda. Él ya está feliz, eterno y puro”, añadió el artista, quien pidió a sus fans orar por la familia de Romero para que se restablezcan emocionalmente.