La esposa de Pedro Suárez-Vértiz, Cynthia Martínez, informó que realizará una misa en conmemoración al primer mes del sensible fallecimiento del cantante peruano. El ingreso será libre para todos sus seguidores.

En sus redes sociales escribió: “Hoy quiero compartir con todos los que me leen y no me leen, que hoy se cumple un mes de tu partida, un mes del día más duro de mi vida”.

Cynthia Martínez precisó que “el Padre Angelo viene desde Trujillo a oficiar una hermosa misa, él es gran amigo tuyo y te conoce a la perfección, me imagino el amor que va a dedicar en sus palabras”.

“Nuestros hijos quieren tocar y cantar para ti, esposo”, indicó.

La misa por el primer mes de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz será abierta al público este lunes 29 de enero, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la avenida Armendáriz, en Miraflores. “Será para todos los que te aman, todos los que te quieren, todos los que puedan ir, mis hijos y yo queremos celebrarte. Creemos que ya no eres solo nuestro, eres de todos, y se merecen estar ahí para ti”, señaló.

“Estoy segura de que tus seguidores van a entender si se rebalsa o no entran todos. Si fuera por mí, amor, yo lo haría sin límite de aforo, pero sabemos que eso es imposible”, agregó Cynthia Martínez.

El acto será transmitido por YouTube.

