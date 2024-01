Leslie Moscoso decidió hablar sobre su exesposo José Cortez y sobre la denuncia que le entabló por tocamientos indebidos en contra de su hija de 19 años.

“ No solo me ha fallado, me ha decepcionado, se ha burlado de mí, ha dañado lo que yo más amaba en la vida, lo que yo más amo en la vida ”, expresó la exbailarina para el programa ‘Todo se filtra’.

Asimismo, Moscoso dijo que no se ha comunicado con Cortez y tras una situación tan complicada, se apoya en sus hijos. “Son mi fortaleza, ellos me sostienen, están más cerca de mí, están al tanto de todo lo que hago, son mi apoyo total ahorita, son lo más bonito y me siento orgullosa de saber que tengo dos hijos muy inteligentes, muy fuertes, que puedo sostenerme en ellos”, sostuvo.

La sobrina de Ernesto Pimentel afirma que pedirá la disolución de su matrimonio por causal de violencia psicológica y por la denuncia de su hija.

“ Lo que más me afectó es lo que le hizo a mi hija, yo siempre he sido madre primero que mujer, si yo lo hubiera sabido antes... ese es un tema que le corresponde a ella porque es mayor de edad, y es demasiado fuerte para contarlo y es parte de un proceso judicial muy muy delicado ”, manifestó.

