La esperada confrontación entre los boxeadores peruanos Jonathan Maicelo y ‘Pantera’ Zegarra, programada para el 14 de febrero del 2024, parece haberse desvanecido en el aire, pues al parecer el encuentro habría sido cancelado, lo que provoca sorpresa entre los seguidores de ambos personajes.

Como se recuerda, el año pasado el popular conductor de televisión logró tener a los boxeadores en el set de su programa ‘Sábado con Andrés’, dónde los deportistas se comprometieron a resolver sus diferencias sobre el ring de box este 14 de febrero.

¿La ‘Pelea del siglo’ fue cancelada?

Los rumores sobre la cancelación de la pelea comenzaron a circular cuando, a menos de una semana del evento, no se había confirmado ningún detalle. La situación se intensificó cuando Carlos Orozco, durante su programa, recordó el anuncio realizado por Andrés Hurtado el año anterior y cuestionó la falta de avances para concretar el combate.

“ ¿Qué pasó con esa pelea? ¿Acaso fue una treta, un ardid de Andrés Hurtado, acaso fue humo? ”, preguntó Orozco. Además, según comentó el comunicador se intentó comunicar con la ‘Pantera’ Zegarra pero no se obtuvo respuesta alguna.

No obstante, quien no se quedó callado fue Jonathan Maicelo, pues el también empresario confesó que el esperado encuentro no se realizará. “ El mensaje es que, no hay nada. Cero. No hay fecha, no hay nada. Fue humo, esa pelea no se va a llevar a cabo, no se va a dar ”, respondió la expareja de Samantha Batallanos.





