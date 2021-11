La actriz Flavia Laos y el chico reality de ‘EGG’, Patricio Parodi se habrían cruzado en una fiesta en un reconocido restobar de Magdalena este fin de semana. Sin embargo, la expareja no habría intercambiado ninguna palabra.

En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, la ‘Ojiverde’ señaló que sí sabía que su ex se encontraba en el mismo lugar, pero aseguro que ni se saludaron.

“Ni siquiera lo he visto en la fiesta, pero sé que estaba ahí porque me contaron. Estuve con Omar (Macchi), con unos amigos y unas amigas. Simplemente no nos cruzamos, porque si me lo hubiera cruzado lo hubiera saludado. Ya cada uno está en otra, cada uno está haciendo su vida, ya pasaron cinco meses por favor, ya olvídense del tema”, declaró la modelo al espacio de Willax TV.

Luego de las declaraciones de la actriz, Rodrigo González y su compañera Gigi Mite comentaron sobre el tema. Según ‘Peluchín’, la actriz ahora se muestra más segura pues ya habría superado su ruptura con Patricio Parodi.

“La veo decidida (Flavia), algo que me gusta es que ahora la veo más segura cuando se refiere al Pato... Yo siento que Flavia está preparada para otro tipo de romance, y debería conseguirse un pata que su prioridad en la vida pues no sea ser influenciador de cuatro cosas para vivir de la gorra y luego se la pasa todo el día jugando dota, ¿no?”, afirmó ‘Peluchín’.

TE PUEDE INTERESAR