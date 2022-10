Nadie se lo esperaba. Durante la transmisión de ‘Amor y fuego’, el popular ‘Peluchín’, deslizó un detalle que nadie conocía en donde se ve involucrado Jefferson Farfán, quien lo habría agarrado como su confidente.

Todo se destapó gracias a las recientes acusaciones del ‘Principito’ en contra de Michelle Soifer, en donde involucraron a Jefferson Farfán, siendo este el motivo de las confesiones de Rodrigo González.

“Si te refieres a Jefferson, él me tenía en su Whatsapp, conversamos cosas que nunca contaré porque fue fuera de cámaras y algo que yo me enteré detrás de cámaras y que mi equipo y mis Rodriguistas se encargaron de hacer la investigación, él me eliminó, me sacó de sus amigos y me bloqueó el acceso a él y ese día entendí y lo agradecí y estoy más cómodo desde esta posición”, fue así como Rodrigo confesó lo sucedido.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO