Peluchín lanza bomba sobre Latina y América Televisión responde así (VIDEO)

Tras la foto de Rodrigo González "Peluchín", en donde se le ve estacionado fuera de ATV, el conductor de "Amor, Amor, Amor" no se quedó callado y lanzó tremenda bomba sobre Latina.

Rodrigo González "Peluchín" reveló lo que está pasando en el canal de San Felipe. Según contó, no hubo pre-venta. "Al menos yo no sé que va pasar. ¿Tu sabes Gigi? La pre-venta es un evento en donde el canal muestra lo que va ocurrir el próximo año a los clientes. A mí no me han dicho que va pasar (...) En Latina no hay pre-venta".

Por ello, Rodrigo González "Peluchín" dijo que tiene derecho a ver nuevas opciones y proposiciones. "Tengo derecho a pasearme para ver qué me parece mejor para mí, para ti (Gigi Mitre), para todos y espero que ellos que son tan cachosos pongan eso en sus programas: #EnLatinaNoHayPreventa".

Luego de esta revelación, en Twitter, América Televisión, al parecer, se refirió al respecto. "En América si tuvimos preventa #digonomás", es el mensaje que de inmediato fue retuiteado por los usuarios.

OJO CON ESTO:

Peluchín reta a Beto Ortiz y Galdós luego de difundir foto fuera de ATV

Peluchín se confiesa tras foto fuera de ATV y dice lo impensable

Beto Ortiz ampayó a Rodrigo González haciendo esto (FOTO)

HAY MÁS...