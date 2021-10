Ojo Show







“Peluchín” se burla de Patricio tras amenaza de demanda: “Ándate a jugar dota, nosotros no somos mancos” El presentador de Willax TV y su compañera Gigi Mitre no se quedaron callados ante la amenazas del chico reality de “EGG”. “La gente no es tonta, anda prende tu play”.