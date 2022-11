No perdona ni una. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes exclusivas de Dalia Durán y John Kelvin celebrando juntos luego de conciliar, esto sorprendió a Magaly Medina, quien confesó que no sabía cómo habían logrado las imágenes.

La ‘urraca’ no creyó que los reporteros de ‘Amor y Fuego’ hayan logrado las imágenes de los que todos están hablando e insinuó que podrían haberlas hecho los “abogados marketeros” de John Kelvin: “En el programa Amor y Fuego sacaron unas imágenes, que no sé si fueron proporcionadas por los abogados de John Kelvin o no sé si ellos tuvieron una cámara todo el rato ahí. No lo sé”.

A ‘Peluchín’, no le gustó nada que no confíen en la capacidad de su equipo y decidió mandarle una respuesta que dejó mal parados a los ‘urracos’: “Si otros no tienen las imágenes ha sido por flojos porque no ha sido un gran trabajo seguirlos. No sé que les habrá contado su equipo ‘(las imágenes) se las deben haber dado’ No no no. Había que seguirlos un ratito, así que atentos”.

TE PUEDE INTERESAR