Ya no la quiere más en su programa. Magaly Medina explotó contra Dalia Durán, quien solo debió conciliar con John Kelvin, quien la agredió e intentó violarla, pero ella decidió compartir un almuerzo con el padre de sus hijos y hasta consolarlo mientras él cantaba.

La cubana fue abordada por los reporteros de Magaly Medina, quienes le preguntaron por qué se sentó y brindó con quien fue “su verdugo”, pero el silencio de ella dejó mucho qué desear, afirmando que hablaría en su momento: “Esa era la pregunta que ella tenía que contestar y no sabe qué decir, ya no sabe qué decir, a mí se me caería la cara de la vergüenza, no podría ni mirar a los ojos a nadie”, de este modo la ‘urraca’ inició sus críticas en contra de Dalia Durán.

Magaly Medina además señaló qué es lo que Dalia debería decir ahora que lleva la fiesta en paz con el padre de sus hijos: “‘Me reí en la cara de ustedes, soy una pobre tonta que no tiene ni una neurona en la cabeza, que no sé pensar, que dependo emocionalmente de John Kelvin, soy una tóxica’, eso es lo que debería de decir en vez de inventar cualquier tipo de argumento que no convence”.

