La pena de Karla Tarazona, tras la noticia de que no le renovaron contrato a Melissa Paredes, no sería real, según Rodrigo González, quien no dudó en despotricar contra las conductoras que lograron tener 0.0 de audiencia en rating.

Según Rodrigo González, lejos de estar triste por la retirada de Melissa Paredes, Karla Tarazona estaría más que feliz por ya no tener a alguien en el set que le mande indirectas cada cierto tiempo: “No seas hipócrita (a Karla Tarazona) que se te apareció la virgen”, añadió ‘Peluchín’ en el programa ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González se sumó a los especialistas en farándula que afirmaron que Melissa Paredes no funcionó como conductora debido al rechazo que genera en el público: “Melissa Paredes anunció su salida de ‘Préndete’, eso (el programa) nunca prendió, ni oscilante, ni mecha corta tenía”.

