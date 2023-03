El actor Andrés Wiese le habría enviado una fuerte indirecta a su expareja Janick Maceta, con quien terminó su romance de casi un año hace algunos unos días. Aunque la pareja no confirmó su rompimiento, los rumores de separación se desataron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el recordado Nicolás de las Casas de “AFHS” compartió su experiencia con el poderoso brebaje “la ayahuasca” y publicó un mensaje que muchos lo han tomado como una fuerte alusión a la exreina de belleza.

“Buscamos validación y aprobación en lo exterior. Nos escondemos detrás de máscaras para que nos quieran y acepten. Todos estamos rotos de alguna manera, pero no podemos olvidarnos que, si no trabajamos en sanar y cuidar nuestro interior, jamás avanzaremos. Cultiva más la esencia que la apariencia”, fueron las palabras que publicó Wiese este 7 de marzo de 2023.

¿Qué dijo Janick Maceta de su separación con Andrés Wiese?

Hace un mes, la influencer compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram aumentando las especulaciones sobre el fin de su romance con Andrés Wiese.

“Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios” , fue la frase que compartió Janick Maceta en sus historias.

TE PUEDE INTERESAR