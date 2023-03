El periodista Beto Ortiz arremetió contra su colega Juliana Oxenford, a quien calificó de ‘mermelera’ luego que la congresista Tania Ramírez aseguró que la familia de la figura de ATV se beneficia con dinero del Estado. En su programa del 6 de marzo de 2023, el conductor de “Beto a saber” señaló que la rubia está boicoteando sola su carrera y no hay una campaña de desprestigio en su contra.

Ortiz Pajuelo mencionó que Oxenford tendrá que demostrar que el Estado no le paga por sus opiniones mediante los contratos que ganó su esposo Milovan Radovic, cuya empresa fue beneficiada por el Ministerio de Economía y Finanzas y recibió un préstamo de Reactiva Perú por un monto de 517,680.00 soles. Esto sucedió durante el gobierno del vacado presidente Martín Vizcarra.

¿Qué dijo Beto Ortiz sobre Juliana Oxenford?

“Sabes quien conspira contra ti, Juliana Oxenford? tú, ¿sabes quién dinamita tu credibilidad? tú, ¿quién te sabotea, quién te boicotea? tú misma (...) Da la casualidad cuando te pones a sobonear a un régimen le llueven los contratos a tu marido, cuando te pones a hacerle campaña electoral a un filosenderista como Pedro Castillo-que ahora está en la cárcel como siempre debió estar- le llueven los contratos a tu marido, entonces es una casualidad un poco rata, un poco extraña”, arremetió Beto Ortiz en un inicio.

“Tienes que demostrarle a tu público, no a mí, no a Tania Ramírez, no a Marcelo Cuneo, tienes que demostrarle a tu público que tú no eres una mermelera, que el Estado no te está pagando por tus opiniones a través de la empresa de tu maridito. Si tú logras demostrar eso y lograr demostrarnos que no hay ninguna relación entre tus opiniones pro-Vizcarra, pro-lagarto, pro-Sagasti, pro-Castillo y los contratos jugosos de tu marido, si lo puedes demostrar yo me comeré mis palabras, pero mientras la duda existe eres una potencial, posible, virtual, probable, beneficiaria de eso que se conoce como el mermeleo, estás en la lista de sospechosos y lo sabes; tus jefes también lo saben”, agregó.