¡Preocupados! Así se encuentran los seguidores del conductor Rodrigo González. Y es que popular “Peluchín” se ausentó del programa “Amor y Fuego” por segundo día consecutivo debido a algunos problemas de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de espectáculos subió una fotografía de su querida mascota, a quién tilda de “enfermero”.

“Leopoldo, el enfermero”, escribió Rodrigo como descripción de su historia.

Foto: (Captura/Instagram: @rodgonzalezl).

Todo haría indicar que “Peluchín” se encontraría enfermo en casa luego de regresar de sus vacaciones junto a su nueva pareja sentimental en Miami.

“Peluchín” explota contra Janet Barboza

Vale mencionar que Rodrigo González arremetió contra Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, al enterarse que lo denunció en la Fiscalía de La Molina por el presunto delito contra la libertad y violación de la libertad personal en la figura de acoso.

“Me denunció. Ella, la de correa ancha, la que nada le afecta; ella que dice que no está para pelearse con nadie, que lo deja para las víctimas (...) yo pensé que todas las caras que conocíamos de Barboza era producto de los tratamientos invasivos y no tan invasivos, pero ahora me doy cuenta que tiene muchas caras y mucha doble moral”, comentó “Peluchín”.

