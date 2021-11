En la última edición de ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González se pronunció sobre el último capítulo de la serie de Esto es guerra, ‘La Academia’ donde apareció Nicola Porcella para felicitar a su expareja Angie Arizaga por su ‘embarazo’.

El popular “Peluchín” no pudo con su genio y se burló de las actuación de los chicos realities. Además calificó la escena del reencuentro de Angie y Nicola como algo ‘muy fingido’.

“De verdad que son los peores actores que he visto en mi vida, yo pensé que los peores los había visto en La Rosa de Guadalupe, que te terminas enganchando por lo tan malos que son. Tan mal actúan que terminas mirando para reírte y te soplas el capítulo completo”, comentó en un inicio.

“Lo que engancha es el recurso de la realidad a la ficción, pero las actuaciones son lamentables”, añadió.

Por su parte, Gigi Mitre intento defender a los integrantes de EGG, sin embargo, señaló que en esa escena la popular ‘Negrita’ se mostraba sumamente incómoda con la presencia de su ex Nicola.

“Para mí les salía natural, no por el talento, sino por actuaban de ellos mismos. Esta vez a Angie la vi que le costó hacer el papel, no la vi tan natural, creo que ella no quiso hacerlo”, manifestó.

