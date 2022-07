Rodrigo González y Gigi Mitre recordaron la polémica entrevista a Melissa Paredes en el programa ‘Amor y Fuego’, el pasado 16 de junio. Los conductores criticaron la insistencia de la modelo en negar que fue infiel al involucrarse con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

En aquella oportunidad, la actriz se sometió a un ‘detector de mentiras’, donde quedó al descubierto su presunta infidelidad. ‘Peluchín’ resaltó las contradicciones que en suele caer la recordada protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’.

“El poligrafista había perdido la paciencia porque no podía creer como la Melissa Paredes te dice, se desdice, te da, te quita, te segura, luego te duda, te dice que ella no dijo lo que luego sí dijo, en fin, ya ustedes han visto... Y en el medio (de todo) grita como una barriobajera, que no tiene ni modulación de la voz, una cosa que... ese día salí de aquí agotado”, comentó el presentador de Willax TV.

Por su parte, Gigi Mitre, puso hincapié en el hecho de que la entrevista a Melissa Paredes se realizó cuando ella ya tenía en su poder el audio que grabó cuando llamó a Rodrigo Cuba, en la madrugada de 13 de junio. En dicha comunicación telefónica, la modelo lo acusó de afectar la indemnidad sexual de su hija de 4 años.

“Ahora que veo esa entrevista, nosotros la hicimos sin saber de audio de la niña. Por eso ella hablaba de cámara Gesell, pero ella sí sabía (de lo que había ocurrido con su hija) La existencia de ese audio ya estaba allí (...) ella sabrá por qué lo hizo”, dijo Gigi.

“Por eso daba mensajes ambivalentes”; agregó Rodrigo.

