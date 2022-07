Se encienden las alarmas. Reinaldo Dos Santos decidió pronunciarse sobre la actual crisis política que viene atravesando nuestro país. Y es que en esta ocasión reveló que, Pedro Castillo, quien hoy ofreció su segundo mensaje a la nación, no continuará como presidente del Perú.

Todo se dio en la última edición de ‘En boca de todos’, cuando el popular ‘Profeta de América’ explicó qué pasará con el ambiente político a mediados del 2023. “El próximo año, 2023, Perú tendrá otro presidente”, dijo EN VIVO sorprendiendo a los conductores Ricardo Rondón y Maju Mantilla.

En ese sentido, la exMiss Mundo le consultó si esta predicción sería completamente fija. “Guarden este video y verán”, respondió el brasilero bastante serio.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Dos Santos también soltó algunas predicciones sobre Dina Boluarte. “La vicepresidenta no termina el mandato tampoco. El próximo que viene es otro presidente, no la vicepresidenta... No es que sale Castillo y asume Boluarte, eso no va a pasar. El que viene será un presidente”, agregó.

“El Perú podría perder una batalla muy importante, lo estoy viendo y eso algo que me preocupa mucho en este momento”, expresó el ‘Profeta de América’ bastante angustiado. “Hoy es el primer día de una gran revelación. Atentos”, escribió en el post de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO