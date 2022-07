Dorita Orbegoso, modelo y bailarina, está atravesando un duro momento y es que su expareja Pablo Donayre ha solicitado al Poder Judicial la tenencia exclusiva de su pequeño. La chica reality se mostró totalmente mortificada pues teme que la separen de su hijo de 3 años de edad.

“Es un momento difícil por el tema de la tenencia y juicio, porque lamentablemente el papá de mi hijo está avanzando muchísimo con el proceso. No podría decir que es por tema de contactos o relaciones (que pueda tener), pero también viene por un tema adquisitivo pues un abogado te cuesta. Los abogados son caros. Además, me parece un tema fuera de lugar (que pida la tenencia exclusiva) porque él es una persona que no lo puede tener, es una persona que trabaja y tiene varios negocios. Es más, trabaja más los fines de semana que yo”, comentó a Trome.

La exintegrante de ‘Combate’ aseguró que no se considera una mala madre ni tiene vicios para que quieran quitarle a su hijo. “Está solicitando tenencia exclusiva. O sea, más días con él y menos con la mamá. No me considero una mala madre, no soy una persona borracha, mi hijo no está desnutrido ni lleva una mala vida”, dijo.

“No tengo ni cabeza para pensar en el miedo. No te voy a negar que he llorado, hasta ahorita me pongo sensible porque jamás voy a imaginar que me vayan a quitar a mi hijo. Voy a luchar hasta el final. No estoy preparada para que me quiten a mi hijo y ninguna madre lo está. Es una lucha constante lo que estoy pasando, pero voy a pelear con todos los medios y por la vía legal. Voy a batallar y confío que la justicia llegará. Lo único que pido es que él (Pablo) tenga régimen de visita y que pase perfil psicológico”, agregó.

Por último, Dorita Orbegoso mencionó que los niños deben quedarse al cuidado de la madre. “Creo que una persona que te insulta siendo la mamá de tu hijo o traté como me trató, no lo está. Además, un niño debe criarse con su mamá”, expresó.

