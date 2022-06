La bailarina Dorita Orbegoso reveló que su expareja Pablo Donayre ha solicitado al Poder Judicial que le otorguen el régimen de tenencia exclusiva de su hijo de 3 años de edad.

“Él está pidiendo tenencia absoluta. Él está pidiendo martes y jueves para mi, y el resto de los días para él”, comentó la modelo en ‘Magaly TV La Firme’.

“Qué hombre va a querer quitarte a tu hijo, a razón de qué... No soy borracha, no soy drogadicta, no soy prostituta (...) qué es lo que pido yo, el 50% de todos los gastos de mi hijo para educación, vivienda, alimentación”, agregó Dorita.

Sin embargo, el programa de Magaly Medina expuso el documento que Donayre presentó ante el juez especializado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. En dicho papel se lee que si no amparan su pretensión principal (de tenencia exclusiva) “demando el régimen de tenencia compartida a mi favor respecto a mi menor hijo”.

“Martes y jueves el padre podrá visitar a su hijo con externamiento. Los días viernes a domingo, las primera y tercera semana de cada mes, será para el padre”, se encuentra entre las exigencias del exesposo de Dorita.

Además, Pablo Donayre acusa a Dorita de agredirlo físicamente producto de sus celos: “lo hacía delante de su mejor hijo, quien asustado y llorando me decía “¡papá, papá!”. Se limitó a agredirme, golpearme en la cabeza con puñetes, jalarme el cabello, golpearme en la espalda.”

