Dorita Orbegoso decidió romper su silencio y se refirió a las innumerables críticas que viene recbibiendo por haber llevado tarde a la fiesta infantil que le organizó su expareja Pablo Donayre, a su menor hijo.

Y es que la modelo confesó que pese a que el padre de su hijo se las estaría dando de “buen papá”, no se estaría cumpliendo económicamente con su pequeño.

“La gente no sabe por qué lo mandé a esa hora, ni sabe si yo realmente había quedado con él en mandarlo. Mi hijo no vive de inflables, no vive de una fiesta. Mi hijo no tiene una cama, no tiene un cuarto. Entonces, si tienes el dinero para hacerle una gran fiesta y quedar como el gran papá, entonces deberías preocuparte por las necesidades principales de una criatura”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, Dorita comentó que Donayre estaría pidiendo la tenencia compartida de su hijo, ya que se basa que en que el trabajo que ejerce la exvedette “no es digno”.

“Tiene un proceso de violencia psicología y física . Lo único que le pido a él es que pase examen psicológico, no le pido dinero. Nosotros tenemos un acuerdo que él no ha cumplido de llegar a una conciliación y por eso se lo mandé tarde y tengo todas las pruebas”, expresó.

“El papá de mi hijo está pidiendo tenencia compartida. Alega que el trabajo que yo tengo no es bien visto, que cuando viajo dejo a mi hijo con personas extrañas, lo cual es no cierto. Yo lo estoy llevando por la vía legal, pero hay momentos en los que una ya no se puede quedar callada y hay personas que se aprovechan y te minimizan”, finalizó.

