Aldo Miyashiro reapareció luego de haber estado en el ojo de la tormenta pública tras emitirse un ampay junto a su exreportera, Fiorella Retiz, cuando aún permanecía casado con Érika Villalobos.

Como se sabe, luego que el conductor de “La Banda del Chino” pidiera disculpas públicas en su programa a toda su familia, decidió tomarse unos días para asimilar su situación luego de su error por traición.

“Había que pedir perdón y lo hice, he explicado lo que tenía que explicar a quienes tenía que hacerlo y me importa solamente la opinión de la gente que yo quiero y me quiere, los demás pueden escribir lo que quieran. Ahora solamente si veo algo así lo bloqueo y chau. Nunca en mi vida he opinado mal sobre nadie porque me importaría a mí que alguien lo haga”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el también actor señaló que ya se siente mucho mejor de ánimos, pues pese a que ya no vive con Érika Villalobos, aún mantiene comunicación con ella y con sus hijos.

“Si yo estuve mal en ese tiempo no es porque 100 personas me insultaron por una red social, sino porque lastimé a alguien que yo quiero, esa es la forma que yo he tenido que tomar para poder rehacer mi vida, para trabajar y poder estar con mis hijos... Estoy viviendo solo, necesito hacer otras cosas. Me siento un poco mejor, el tiempo ha pasado un poco, sobre todo porque la gente que quiero está conmigo”, finalizó.

