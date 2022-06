Vasco Madueño confesó que nada su vida ha cambiado desde que Guillermo Dávila reconoció su paternidad, solo a través de una prueba de ADN. El joven de 20 años se mostró decepcionado de las recientes declaraciones de su padre biológico en el programa ‘Día D’.

En tanto, la periodista Magaly Medina dijo a madre de Vasco “está ofendida” porque considera que el cantante venezolano sigue mintiendo.

“Él se vende ante los medios como si él fuera una persona que buscara a su hijo, que quiere que tú (Vasco) busques dentro de tu alma algún lugar para él, pero todos sabemos que a ti y a tu madre les fue difícil ubicarlo y él nunca tuvo palabras para ustedes, nunca les hizo caso, y solamente cuando comenzamos la campaña aquí (en ‘Magaly TV La Firme’), él recién reacciona”, dijo indignada la ‘Urraca’.

El programa mostró un chat con la madre de Vasco, Jessica Madueño, donde es consultada por lo señalado por Guillermo Dávila.

“Prácticamente, Guillermo ha dicho que Vasco no quiere saber de él, que es culpa de él que no tienen esa conexión padre - hijo”, le preguntó el reportero de Magaly.

“JAJAJAJA Qué tal cuero que tiene en lugar de piel”, fue la respuesta de la madre de Vasco.

“Yo estoy seguro por qué (no ha buscado un vínculo conmigo) Yo no confió en él, siempre ha mentido y lo sigue haciendo”, comentó Vasco sobre su padre biológico.

Al escucharlo, Magaly Medina despotricó contra el exjurado de La Voz Perú”: “Guillermo Dávila no te ha apoyado, ni te ayuda y ni te ayudará a lograr algo en la vida (...) “es un mal ejemplo de hombre, un hombre no tiene catadura moral si no es lo suficientemente hombre de aceptar un niño, de no negarlo y hacerse cargo”.

